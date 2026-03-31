Пермские школьники выступят в новом сезоне «Суперниндзя. Дети»

5 апреля в 17:00 на телеканале СТС стартует третий сезон шоу «Суперниндзя. Дети». В числе участников — трое школьников из Перми, которым предстоит пройти сложную полосу препятствий.
11-летняя Ксения Прокофьева занимается скалолазанием и пришла на проект, чтобы справиться со страхом падения. По словам её мамы Екатерины, девочка перепробовала разные виды активности — от гимнастики до танцев и командных игр, но в итоге выбрала именно скалолазание. Сейчас Ксения тренируется пять раз в неделю. Перед участием в шоу она дополнительно занималась дома ниндзя-спортом, даже тренировалась прыгать с использованием специального кольца, чтобы отработать новые элементы.
Ещё одна участница из Перми — 9-летняя Алёна Касаткина. Для неё участие в проекте — возможность провести больше времени с лучшей подругой перед её переездом. А 11-летняя Полина Ширинкина хочет доказать отцу, что способна добиться победы, несмотря на прошлые неудачи. Родители Полины рассказывают, что девочка занимается скалолазанием с трёх лет, хотя обычно в секцию принимают с четырёх. Так как в их городе нет тренировок по ниндзя-спорту, семья ездила заниматься в другие города, а дома оборудовала небольшую спортивную зону с различным инвентарём.
Всего в проекте участвуют 180 детей из разных стран, включая Россию, Беларусь, Казахстан и другие. Им предстоит преодолеть трассу длиной 86 метров и побороться за титул «Суперниндзя». Общий призовой фонд составляет 6 миллионов рублей, которые разделят победители в трёх возрастных категориях.
Поддерживать участников будут ведущие Роман Постовалов, Василий Артемьев и Валерия Дергилёва.
«Суперниндзя. Дети» — это детская версия популярного спортивного шоу, которое уже несколько лет собирает у экранов зрителей разных возрастов. Проект не только развлекает, но и помогает развивать интерес к спорту среди подростков, а также даёт шанс проявить себя детям из разных социальных условий.
За время существования шоу были реализованы и социальные инициативы. В частности, в Ярославле построили полосу препятствий, сняли документальный фильм «Бегущий ниндзя», а также открыли новую спортивную трассу в «Лужниках».