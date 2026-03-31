Девушка из России хотела найти в Молдове отца, который не знал о её рождении: Чем закончились поиски

Девушка была в шоке от количества родственников — такое может быть только в Молдове [видео]

Источник: Комсомольская правда

Трогательная история любви произошла 35 лет назад. Молодые люди познакомились в поезде и не смогли оторвать друг от друга глаз.

Так получилось, что их запланированная встреча не состоялась. Парень пять дней ждал свою девушку возле общежития, а она уехала на похороны бабушки.

Тогда мобильных телефонов не было, разве что у крутых боссов. Молодые люди потерялись.

И вот спустя годы, их дочь из России ищет в Молдове отца — Игоря Сырбу, раньше он проживал в Ниспоренах.

По словам матери, он ничего не знал о рождении дочери в далекой России. Но девочка выросла и захотела найти папу.

В итоге Кристина нашла семью, но не отца. Он пропал без вести в Москве 20 лет назад.