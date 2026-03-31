На Дону опровергли информацию о введении белых списков домашнего интернета

Официально опровергнута информация о возможном введении ограничений на домашний интернет с доступом только к «белому списку» интернет‑ресурсов, о чем сообщил южный пресс-центр «Ростелекома».
Временные ограничения могут вводиться уполномоченными органами исключительно для мобильного интернета — и только при наличии угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это связано с тем, что мобильные сети иногда задействуются для навигации БПЛА. Чтобы абоненты сохраняли доступ к важным онлайн‑сервисам в таких ситуациях, действует «белый список» — он позволяет работать социально значимым ресурсам.
Проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому никаких ограничений на доступ к интернет‑ресурсам для домашних подключений не планируется.