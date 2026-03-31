«Медицинский дозор»: где пройти экспресс-диагностику здоровья

Предупредить болезни легче, чем лечить: это подтверждают мировые исследования и опыт врачей. Своевременные обследования помогают снизить количество инфарктов, инсультов, диабета, вероятность развития некоторых форм рака и других опасных недугов. И что немаловажно — такой осмотр можно пройти в течение одного дня.
Экспресс-диагностику сегодня проводят в центрах здоровья, которые открывают по всей стране при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Рассказываем о таких обследованиях и что нового появилось в работе центров здоровья в 2026 году.
Для чего нужны центры здоровья.
Первые центры здоровья в нашей стране открыли в 2009 году — это стало одним из главных пунктов программы «Здоровая Россия». Они выполняют функцию «медицинского дозора». Как отметили в Минздраве, смысл работы центров в том, чтобы выявить не заболевания, как это происходит во время диспансеризации, а факторы, способные их вызвать. Например, из-за вибрации или духоты на рабочем месте, к которым вы, возможно, привыкли, со временем могут появиться боли в позвоночнике и повышенное давление.
Стандартный медицинский прием в центре здоровья включает два этапа. Человек заранее заполняет анкету, а затем уже приходит на прием. Посетителю предлагают пройти следующие обследования:
— измерить рост и вес — это показывает, есть ли риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, диабета.
— сдать экспресс-анализ крови — чтобы выяснить уровень холестерина и глюкозы. Отклонения от нормы могут быть предвестниками сахарного диабета или атеросклероза.
— провести электрокардиограмму сердца, измерить артериальное давление и рассчитать плече-лодыжечный индекс состояния сосудов — это помогает выявить риск развития инсульта или ишемических болезней сердца.
— проверить внутриглазное давление — особенно важно для пожилых пациентов, потому что позволяет выявить признаки глаукомы или другие проблемы со зрением.
— оценить состояние дыхательной системы благодаря специальным спирометрам с одноразовыми мундштуками. Курильщикам предлагают также подышать в специальный смокелайзер. Так можно узнать процент монооксидауглерода в выдыхаемом воздухе, который у курящих людей значительно выше.
— безболезненно проверить соотношение жировой, мышечной ткани и воды в организме при помощи слабого тока, чтобы оценить риск развития ожирения. Это также поможет определить, достаточно ли воды пьет пациент и насколько эффективны применяемые им диеты и физические упражнения.
— измерить содержание кислорода в крови при помощи пульсоксиметра — это даст точную информацию о состоянии дыхательной системы. Если показатель ниже 94%, это может быть признаком скрытых патологий.
Результаты становятся известны практически сразу — современное оборудование выдает их быстро. Все эти исследования помогают также определить биологический возраст человека, который означает скорость старения клеток и органов. И это значение может отличаться от паспортных данных.
Предотвращение преждевременного старения организма стало с 2026 года ключевой задачей центров здоровья. Их штат должны пополнить новые специалисты — врачи здорового долголетия. Они будут оценивать не только данные обследований, но и выяснять другие важные детали. Доктор подробно расспросит о болезнях, которыми страдали родители, проверит, есть ли у посетителя склонность к отекам, и даже может спросить, часто ли человек бывает в солярии, какие косметические средства и обувь он предпочитает. Итогом общения станут персональные рекомендации по коррекции образа жизни.
«Мы сосредоточились на семи основных механизмах старения, которые хорошо известны. Для их выявления российскими специалистами с учетом мирового опыта разработаны и запатентованы специальные программы исследований, зарегистрированы калькуляторы оценки биологического возраста. Такие исследования будут проводить обновленные центры здоровья в регионах, функционал которых мы расширяем», — заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
Кто может обратиться в центры здоровья.
Прийти в центры здоровья могут взрослые, которые впервые решились на комплексное обследование или получили направление на медосмотр от врача из поликлиники или стационара, где лечились ранее из-за обострения своего заболевания. На осмотр в центр здоровья подчиненного вправе отправить и работодатель. При детских поликлиниках работают центры здоровья для юных пациентов, куда родители могут привести их на обследование, если не хотят ждать общей диспансеризации в детском саду или школе.
По итогам обследования каждого посетителя медики заполняют паспорт здоровья в бумажном и электронном виде. В нем отмечают, на что нужно обязательно обратить внимание, от каких вредных привычек отказаться, как изменить образ жизни, чтобы укрепить здоровье. Например, врач может посоветовать пациенту сменить условия работы или место жительства, если поймет, что на его здоровье плохо влияют какие-либо вредные факторы.
«Государство создает условия, при которых профилактика заболеваний и качественная помощь становится доступной гражданам “здесь и сейчас”, начиная от самого рождения и на протяжении всей жизни, — пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко. — Именно поэтому в текущем году ключевые профилактические программы будут продолжены и расширены».
Как попасть на прием.
Записаться можно через регистратуру поликлиники, контактный центр, портал «Госуслуги», Национальный мессенджер МАХ или медицинские электронные сервисы своего региона. Необходимы только полис ОМС и паспорт. Если посетитель в последние полгода уже проходил часть необходимых исследований, врач ознакомится с ними и может не проводить часть анализов повторно.
В Минздраве сообщили, что к 2030 году в России появится сеть из 670 центров здоровья, которые займутся профилактикой заболеваний и выявлением факторов риска их развития. Для более эффективной работы их оснащают современным медицинским оборудованием по нацпроекту.
«В ходе реализации нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь” проводится модернизация центров здоровья для взрослых, включая их оснащение и дооснащение. В центральных районных больницах, центрах здоровья для взрослых, в отделениях, кабинетах медицинской профилактики внедряются новые подходы в работе с пациентами. Все эти шаги направлены на то, чтобы качественная медицинская помощь и профилактика были доступны каждому гражданину на всех этапах жизни», — уточнил Михаил Мурашко.
Отметим, что специалисты центров здоровья работают с населением не только в кабинетах, но и выезжают на встречи, проводят разъяснительные беседы, уроки здоровья, тренинги, агитируют людей задуматься о ранней профилактике инфарктов, инсультов, онкологических и других заболеваний.
Например, эффективный способ использовали в Новосибирске. Медики центра здоровья городской поликлиники № 29 присоединились к «Марафону долголетия». Врачи обследовали 200 участников проекта, определили их биологический возраст, и этот показатель стал отправной точкой. Конкурсанты в течение месяца меняли рацион питания, занимались спортом, делали массаж, общались с психологом. Победительница Елена Прокопенко за месяц похудела на 4 кг, ее талия стала тоньше на 14 см, а биологический возраст за 30 дней уменьшился более чем на 16 лет.
«Человеку не нужно совершать героический поступок для увеличения своей физической активности, нужно начать с малого, чтобы предотвратить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря телепроекту мы увидели, что люди активно пошли в наши центры здоровья, которые открыты для записи любым доступным способом», — отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.
Сейчас в Новосибирской области работают 15 центров здоровья: десять взрослых и пять детских. Если в 2024 году них обратились 52 тысячи человек, то в 2025 году число посетителей составило уже 102 тысячи. И в этом году количество пациентов продолжает расти: только в феврале, по данным регионального Минздрава, прирост посетителей в центрах здоровья составил около 10% по сравнению с январем. В планах до 2030 года — открыть в регионе еще шесть новых центров здоровья и дооснастить существующие.
А мы напоминаем, что главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, ведется цифровизация медучреждений.