«Медицинский дозор»: где пройти экспресс-диагностику здоровья

Предотвращение преждевременного старения организма стало с 2026 года ключевой задачей центров здоровья. Их штат должны пополнить новые специалисты — врачи здорового долголетия. Они будут оценивать не только данные обследований, но и выяснять другие важные детали. Доктор подробно расспросит о болезнях, которыми страдали родители, проверит, есть ли у посетителя склонность к отекам, и даже может спросить, часто ли человек бывает в солярии, какие косметические средства и обувь он предпочитает. Итогом общения станут персональные рекомендации по коррекции образа жизни.