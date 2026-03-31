В Черняховске начали выпускать солнечные ячейки с пластинами толщиной с лист бумаги

Промышленный комплекс «Энкор» — крупнейшее в России и на евразийском пространстве импортозамещающее производство компонентов для солнечной энергетики. В его составе два завода: по росту слитков и изготовлению кремниевых пластин n-типа мощностью 1,3 ГВт в год, а также завод фотоэлектрических преобразователей, выпускающий ячейки по гетероструктурной технологии (HJT) с КПД до 25% объемом 1 ГВт в год. Продукция предназначена для производства высокоэффективных солнечных модулей.