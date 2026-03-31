В Черняховске начали выпускать солнечные ячейки с пластинами толщиной с лист бумаги

Резидент индустриального парка «Черняховск» в Калининградской области — промышленный комплекс «Энкор» — в марте приступил к серийному выпуску обновленных фотоэлектрических преобразователей. Главное новшество: толщину кремниевой пластины, которая лежит в основе ячейки, уменьшили с 150 до 130 микрон — это сопоставимо с толщиной листа офисной бумаги.
Как пояснили на предприятии, уменьшение толщины увеличивает напряжение холостого хода, что положительно сказывается на выходных характеристиках будущих солнечных модулей. Кроме того, это позволяет снизить себестоимость фотоэлектрического преобразователя.
«Мы не просто уменьшили толщину кремниевой пластины — мы приступили к промышленному выпуску продукта, который на дальнейших этапах производства позволяет снизить себестоимость и повысить эффективность», — рассказал директор комплекса Виктор Тарасов.
За прошлый год электроника показала самые высокие темпы роста среди промышленных отраслей Калининградской области: показатели увеличились более чем в четыре раза. «Энкор» внес весомый вклад в этот результат, полностью загрузив производство солнечных ячеек в 2025 году.
Как отметила заместитель председателя правительства — министр экономического развития Вероника Лесикова, предприятие содействует реализации стратегии губернатора о равномерном развитии муниципалитетов. Большая часть сотрудников — жители Черняховска, что поддерживает уровень занятости и обеспечивает рост качества жизни в округе за счет достойной зарплаты.
Промышленный комплекс «Энкор» — крупнейшее в России и на евразийском пространстве импортозамещающее производство компонентов для солнечной энергетики. В его составе два завода: по росту слитков и изготовлению кремниевых пластин n-типа мощностью 1,3 ГВт в год, а также завод фотоэлектрических преобразователей, выпускающий ячейки по гетероструктурной технологии (HJT) с КПД до 25% объемом 1 ГВт в год. Продукция предназначена для производства высокоэффективных солнечных модулей.