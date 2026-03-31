От грантов до льгот: как статус МТК помогает бизнесу расти и развиваться

От зарядных станций для электромобилей до беспилотников и роботов — производящих импортозамещающую продукцию высокотехнологичных предприятий в России с каждым годом становится все больше. При поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» такие разработчики получают статус малых технологических компаний (МТК).
Подробнее о том, как предприятиям попасть в реестр МТК и на какие именно меры поддержки от государства они могут рассчитывать, — в нашем материале.
Критерии отбора.
По данным Министерства экономического развития РФ, малых технологических компаний на сегодняшний день более 6,8 тысячи. По предварительным оценкам ведомства, в 2025 году их выручка составит 1,5 трлн рублей. Все эти предприятия вошли в реестр МТК. Они получают необходимую поддержку в упрощенном порядке, без дополнительного сбора документов.
Получить статус МТК могут компании, чья годовая выручка не больше 4 млрд рублей. При этом они должны работать в одной из приоритетных отраслей, например, в сельском хозяйстве, ИТ или науке. Если производитель за последние три года получал какие-либо виды господдержки, например, гранты или субсидии, то статус МТК ему присвоят автоматически.
В случае, когда предприятие соответствует критериям, но ранее не пользовалось льготами от государства, ему требуется пройти независимую экспертизу. Провести ее могут такие организации, как Фонд «Сколково», Фонд содействия инновациям, Центр поддержки инжиниринга и инноваций или АНО «Платформа НТИ».
Как отметила директор департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития России Оксана Сотникова, статус МТК сегодня — это инструмент государственной политики, помогающий трансформировать инновационные идеи в масштабные бизнес-проекты.
«МТК представляют гибкий, инновационно ориентированный сегмент экономики, быстро реагирующий на технологические вызовы. Они становятся драйверами развития новых индустрий, особенно в условиях импортозамещения», — добавила Оксана Сотникова.
В лидерах среди российских регионов по числу МТК — Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская и Свердловская области.
От стартапа до технологического лидерства.
Практически всеми мерами господдержки для бизнеса уже воспользовалась компания «Реиннольц» из Свердловской области. Например, предприятие получало гранты Фонда содействия инновациям и инвестиционного фонда «Сколково», поддержку Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области и Агентства стратегических инициатив, участвовало в федеральном и региональном проектах по повышению производительности труда, стало резидентом «Сколково» и инвестиционного кластера «Ломоносов». Его основатель Павел Блохин отмечает, что институты развития стали для завода надежными партнерами.
«Предоставляется комплекс возможностей: от стартового займа и поручительств до выхода на международные рынки и реализации прорывных R&D-проектов, направленных на создание новых технологий, материалов, механизмов и инженерных решений. Эта системная работа позволила нам не только масштабировать производство и ускорить импортозамещение, но и создать продукт мирового уровня, который дает нам, российской инновационной компании, уверенность и конкурентное преимущество на глобальном рынке», — рассказал Павел Блохин.
Предприятие наладило выпуск теплообменного оборудования и разработку технологий для управления водными ресурсами в промышленности, например, установок опреснения морской воды. С 2021 года, после открытия второй производственной площадки, его выручка выросла в 3 раза. Благодаря господдержке «Реиннольц» выходит на международный рынок с собственной технологией очистки солесодержащих стоков после опреснения морской воды. В городе Джидде в Саудовской Аравии уже готовятся к ее испытаниям.
Еще одна малая технологическая компания — «Элрон» — разрабатывает в Новосибирской области микроэлектронику. На этом заводе с 2019 года выпускают микрокомпьютеры, процессорные модули. Помощь от государства получили два ключевых проекта предприятия. Первый — по серийному производству учебных плат на базе российского чипа MIK32 «Амур». С их помощью новички могут изучать электронику и программирование без сложного оборудования, а разработчики — проверять свои идеи во время создания программ.
Второй проект компании — собственная линейка микрокомпьютеров и одноплатных систем для профессионального использования. Планируется, что они станут основой для автоматизации разных технологических процессов на российских заводах и фабриках.
«Изделия, которые мы делаем, — это “мозг” программно-аппаратных комплексов и устройств различной степени сложности. Наша цель — популяризировать использование российской микроэлектроники и программного обеспечения и локализовать выпуск критически важных узлов электронных устройств», — рассказал о планах компании генеральный директор «Элрон» Иван Лебедев.
Государственная поддержка позволит уже в этом году запустить микрокомпьютеры в серийное производство.
Эффективность и экологичность.
Активно выходят на российский и международный рынки и запатентованные разработки московского инжинирингового центра «Новое конструкторское бюро». Это резидент «Сколково» и малая технологическая компания, создающая энергосберегающее оборудование для промышленных котельных и энергетических систем.
Разработки предприятия позволяют паровым и водогрейным котлам работать лучше и дешевле. Например, один из таких проектов — водогрейный котел Vitomax SX2A с эллиптической формой теплообменника. Продукцию отметили специальной наградой премии Aquaflame Awards в номинации «Сделано в России» за высокую эффективность и экологичность.
«Статус малой технологической компании стал для нас важным инструментом развития: благодаря приоритетному рассмотрению заявок мы ускорили получение патентов РФ. Совместно с Фондом “Сколково” мы привлекли венчурных инвесторов и получили микрогранты на защиту интеллектуальной собственности», — рассказал генеральный директор ООО «Новое конструкторское бюро» Алексей Туленинов.
По его словам, статус МТК открывает компаниям доступ к комплексной экосистеме господдержки. Это особенно важно для технологических предприятий, которые выходят на рынок с первыми инновационными продуктами.
Российским МТК помогает нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»: предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Узнать о них можно в центрах «Мой бизнес» и на платформе МСП.РФ.
Кроме того, в России упростили выдачу лицензий и разрешений. Уже сейчас их можно получить через «Госуслуги». Благодаря этому бюрократическая нагрузка заметно снизилась: количество бумаг для оформления лицензий уменьшилось в 2 раза, а для разрешений — в 1,5. Эксперимент по упрощенной выдаче и переоформлению этих документов продлили на 2026 и частично на 2027 годы.