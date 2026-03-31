С собакой — можно: как улучшают инфраструктуру для туристов с питомцами

Собака — верный друг, с которым уже необязательно расставаться на время отпуска: становится все больше мест, где вас будут рады принять вместе с питомцем. Увеличить их число помогает компания «Четыре Лапы», которая в 2025 году получила Национальную премию «Наш вклад» за развитие инфраструктуры для путешественников с собаками. Она помогает гостиницам, кафе, ресторанам, торговым центрам и музеям стать доступными и комфортными для гостей с питомцами. А в целом развитие туристической инфраструктуры — в числе приоритетов национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Экосистема дружелюбия.
Владельцы собак знают, что наличие питомца связано с множеством ограничений, когда речь идет о планировании отпуска, небольшом путешествии или просто обеде в ресторане, походе в торговый центр, на выставку. Чаще всего собаку приходится оставлять дома, а в случае длительного отъезда — находить передержку.
Воспитанность питомца, поводок, ошейник и намордник на нем проблемы не решают — собак не пускают в большинство общественных мест. Такое положение вещей ограничивает возможности не только собачьих владельцев, но и туристической инфраструктуры, а также ресторанов и кафе, музеев и выставочных залов. Ведь хозяева с собаками исключены из числа клиентов.
Исправить ситуацию, помочь и тем и другим решила сеть зоомагазинов, ветеринарных центров и салонов груминга «Четыре Лапы». Компания начала реализацию пет-френдли программы три года назад с небольших локальных инициатив, а теперь создает полноценную экосистему для комфортной жизни владельцев и их питомцев. Концепция «можно с питомцами» отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Отдых и туризм — самое масштабное направление программы, которую развивает «Четыре Лапы». Компания сотрудничает с гостиницами, предлагая туристам с животными особые скидки и акции, а также предоставляя бесплатные наборы для ухода за питомцами (лакомства, лежанки, миски, игрушки, пелёнки, пакетики для уборки). Для постояльцев с собаками разрабатываются специальные маршруты прогулок и экскурсий.
Еще одно направление работы — городская среда. «Четыре Лапы» помогают кафе, ресторанам и торговым центрам становиться доступными для посетителей с питомцами. Достаточно выделить тихий уголок, поставить там миску с водой и положить лежанку — и самой собаке будет комфортно, и она точно не помешает другим посетителям.
Приводи хозяина.
В прошлом году к списку мест, которые можно посетить с собакой, добавились и музеи. «Четыре Лапы» в сотрудничестве с Департаментом культуры Правительства Москвы помогли оборудовать специальные зоны для домашних животных в Музеe Москвы, Московском музее современного искусства, Музее Николая Островского, Музее С. А. Есенина и на всех площадках объединения «Выставочные залы Москвы». Здесь появились уютные пространства для собак, обустроенные лежанками, мисками с водой, лакомствами и другими удобствами.
Список дружелюбных к питомцам музеев постепенно расширяется. В Москве к ним присоединились Музей современного искусства на Гоголевском бульваре, Галерея-мастерская ГРАУНД Солянка, Музей Бурганова, КЦ «ЭвиЦентр», Выставочный центр «Большая Страна».
Создание инфраструктуры для владельцев собак — еще одна задача, которую решает лауреат Премии. Компания строит площадки для прогулок и занятий с собаками, оборудует общественные места специальными урнами с биопакетами для выгула. Так улицы и парки становятся более удобными и чистыми — и для владельцев собак, и для тех, у кого нет питомцев.
«Четыре Лапы» также регулярно проводят забеги с собаками, мастер-классы, фестивали, которые делают совместный досуг с питомцами доступнее и популярнее. Например, в 2025 году фестиваль «Четыре Лапы Фест» в Измайловском парке Москвы привлек более 200 тысяч участников.
Информационная поддержка программы — проект «Пет-френдли территория». На ресурсе https://4lapy.ru/petfriendly/ собраны данные о кафе, гостиницах, галереях и других местах, куда можно прийти с собакой. А на портале «Путешествуем.РФ» есть маршруты для путешествий с питомцами.
В 2025 году к проекту присоединились около 300 новых объектов, у программы уже более 600 партнеров — дружелюбие по отношению к собакам и их хозяевам стало распространенным. Концепцию «можно с питомцами» поддерживают отели, дома отдыха, глэмпинги, рестораны, кафе и кофейни в 40 регионах России. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, например, с собакой не обязательно расставаться, чтобы поработать в коворкинге. А в Твери хозяев с собаками ждут в Центре современного искусства «Рельсы».
«Четыре Лапы» планируют расширять экосистему, дружелюбную для людей с питомцами: развивать инфраструктуру, создавать новые точки притяжения и возможности для путешествий. Еще одна задача — формирование единого реестра локаций для посещений с домашними животными. Забота о животных поможет значительно разнообразить предложения сферы туризма и услуг, а значит, даст больше возможностей для развития всей индустрии гостеприимства.
