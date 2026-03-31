Власти договариваются об индивидуальных ценах на цемент для Калининградской области. Об этом сообщает ИС «Вести» со ссылкой на губернатора Алексея Беспрозванных.
По словам главы региона, на цену продукции влияет сложная логистика. «Наша ключевая задача — это попробовать себя самообеспечить. Но понятно, что мы по всему себя не сможем самообеспечить, поэтому завозим часть продукции из других регионов России. И здесь, в строительстве, понятно, что важным фактором является цена цемента. Вот она у нас выросла достаточно значительно. Сейчас ведём переговоры по поводу индивидуальной цены для Калининградской области», — сказал он.
Губернатор отметил, что дороговизна цемента сказывается на стоимости недвижимости в Калининградской области. Это снижает доступность квартир для местных жителей.
«Это, конечно, влияет на среднюю цену стоимости квадратного метра для жителей нашего региона. Я оценил бы как низкую доступность квадратного метра для наших жителей. Поэтому помимо работы, связанной с сокращением стоимости ввозимой продукции, мы готовим разные программы поддержки наших жителей, чтобы у них была возможность обновлять своё жильё, расширять квадратные метры и в целом, чтобы жильё стало доступнее», — добавил Беспрозванных.
Отметим, что цемент в Калининградскую область поставляют железнодорожным и морским транспортом. Однако квота Литвы на транзит продукции ежегодно сокращается. В январе крупнейший производитель говорил о готовности обеспечить Калининградскую область цементом в полном объёме в 2026 году.