Власти договариваются об индивидуальных ценах на цемент для Калининградской области

По словам главы региона, на цену продукции влияет сложная логистика. «Наша ключевая задача — это попробовать себя самообеспечить. Но понятно, что мы по всему себя не сможем самообеспечить, поэтому завозим часть продукции из других регионов России. И здесь, в строительстве, понятно, что важным фактором является цена цемента. Вот она у нас выросла достаточно значительно. Сейчас ведём переговоры по поводу индивидуальной цены для Калининградской области», — сказал он.