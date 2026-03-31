Владимир Путин открыл новые транспортные объекты в регионах

Вице-премьер Виталий Савельев подчеркнул, что упомянутые проекты имеют большое значение не только для транспортной системы, но и для экономики регионов и всей страны. Каждый из них несет вклад в национальные цели развития. Новый терминал международного аэропорта Благовещенска после реконструкции стал в четыре раза больше по площади, сравнил вице-премьер. Его пропускная способность удвоилась. Терминал позволит обслуживать около 2 млн человек ежегодно. «В ближайшее время, в 2026—2027 годах планируем открыть канатную трансграничную пассажирскую дорогу», — заявил министр транспорта Андрей Никитин, подчеркнув, что это очень важно для сотрудничества с Китаем. «Событие серьезное, — оценил Путин. — В несколько раз сразу увеличились возможности комплекса». Президент выразил уверенность, что он будет эффективно использоваться, «тем более что восточное направление приобретает сегодня особое значение». «Мы давно уже занимаемся расшивкой “узких мест”, знаем, где они находятся, но создание такого комплекса — это движение в абсолютно правильном направлении, это наше направление стратегического развития. Так и будем дальше работать», — отметил он, подчеркнув, что это улучшает ситуацию для граждан.