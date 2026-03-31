Владимир Путин открыл новые транспортные объекты в регионах

Сегодня президент России Владимир Путин по видеосвязи из Ново-Огарево принял участие в церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры. Президент отметил экономическую эффективность беспилотного транспорта и заявил о планах наращивать мощности Восточного полигона железных дорог.
«У нас сегодня сразу несколько крупных, значимых событий в транспортной отрасли», — объявил Путин. В Амурской области построен новый пассажирский терминал Международного аэропорта Благовещенска. В Ростовской области на реке Дон закончен первый этап создания Багаевского гидроузла. В Санкт-Петербурге стартовал очередной этап строительства Широтной магистрали скоростного движения. Также было запущено движение беспилотных грузовиков на трассе М-12 «Восток». «Все эти объекты и инициативы — часть нашей большой, планомерной работы по созданию современного, единого транспортно-логистического каркаса страны, по повышению безопасности и комфортности передвижения граждан, по укреплению связанности регионов», — подчеркнул президент. «И что важно, решение этих задач в полной мере вписывается в наши планы по участию в формировании новых международных транспортно-логистических магистралей», — сказал он. «Россия обладает колоссальным логистическим и транзитным потенциалом», — отметил глава государства. Он подчеркнул, что с учетом коренных перемен в мировой экономике его нужно максимально эффективно использовать, чтобы диверсифицировать глобальные логистические потоки, предложить новые, более безопасные, надежные и выгодные маршруты.
Президент заверил, что модернизация транспортной инфраструктуры обязательно будет продолжена, сеть федеральных и региональных дорог — расширена. «Будем повышать безопасность и устойчивость судоходства на трассах Северного морского пути и всего Трансарктического транспортного коридора, наращивать мощности Восточного полигона железных дорог», — сообщил он. Принципиальным Путин назвал то, что развитие транспортной системы должно идти на базе передовых технологий, с применением современных платформенных и цифровых решений. Он подчеркнул, что это неоспоримое конкурентное преимущество, которое позволяет наиболее продуктивно решать задачи, снизить издержки, улучшить сервис и предоставить уникальные транспортные услуги.
К 2028 году парк грузовых беспилотников будет насчитывать 992 автомобиля, а к концу 2030 года — уже свыше 4 тысяч единиц техники.
Хорошим примером таких инноваций президент считает беспилотный транспорт. Он уже доказал свою экономическую эффективность. «У нас, по-моему, 13 миллионов километров “беспилотники” прошли на дорогах безаварийно», — сказал он. Эти и многие другие вопросы, касающиеся перспектив развития отрасли и выстраивания новой мировой транспортной архитектуры, будут обсуждаться на Международном транспортно-логистическом форуме в Санкт-Петербурге, отметил Путин и пожелал успехов его работе.
Вице-премьер Виталий Савельев подчеркнул, что упомянутые проекты имеют большое значение не только для транспортной системы, но и для экономики регионов и всей страны. Каждый из них несет вклад в национальные цели развития. Новый терминал международного аэропорта Благовещенска после реконструкции стал в четыре раза больше по площади, сравнил вице-премьер. Его пропускная способность удвоилась. Терминал позволит обслуживать около 2 млн человек ежегодно. «В ближайшее время, в 2026—2027 годах планируем открыть канатную трансграничную пассажирскую дорогу», — заявил министр транспорта Андрей Никитин, подчеркнув, что это очень важно для сотрудничества с Китаем. «Событие серьезное, — оценил Путин. — В несколько раз сразу увеличились возможности комплекса». Президент выразил уверенность, что он будет эффективно использоваться, «тем более что восточное направление приобретает сегодня особое значение». «Мы давно уже занимаемся расшивкой “узких мест”, знаем, где они находятся, но создание такого комплекса — это движение в абсолютно правильном направлении, это наше направление стратегического развития. Так и будем дальше работать», — отметил он, подчеркнув, что это улучшает ситуацию для граждан.
Также сегодня было запущено движение беспилотного грузового транспорта на трассе М-12 «Восток». Пока единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань, а в перспективе география применения «умного» транспорта будет распространена на другие крупные федеральные трассы. В 2023 году начинали с трех грузовиков, сегодня парк на дорогах общего пользования вырос до 95, рассказал Савельев. Принятие соответствующего закона позволит в 2028 году беспилотным грузовикам выйти на все автодороги. «К 2028 году парк грузовых беспилотников будет насчитывать 992 автомобиля, а к концу 2030 года — уже свыше 4 тысяч единиц техники», — заметил Путин. «И очень хорошо, что у нас три компании занимаются этим направлением… Есть и здоровая конкуренция», — добавил он. «24 часа вместо 58 проехала беспилотная фура в опытном режиме. С водителем 58, здесь 24», — сравнил Никитин, заверив, что такие технологии будут развиваться максимально.
На церемонии были открыты объекты первого из трех этапов строительства Багаевского гидроузла. Со времен советского периода это первый строящийся с чистого листа гидроузел для судоходства, заявил Савельев. Он расширит возможности перевозок внутренним водным транспортом между Азово-Черноморским бассейном и портами Ирана, Казахстана, Туркменистана и Азербайджана на Каспии, отметил он. Никитин рассказал, что, если надо, технологии строительства таких гидроузлов можно будет предложить и дружественным странам. Это самый современный на сегодняшний день гидроузел, оценил он. Владимир Путин отметил еще ряд сопутствующих положительных эффектов, которые касаются возможности увеличения и улучшения водоснабжения и решения вопросов, связанных с мелиорацией прилегающих территорий. «Это и для других отраслей, в том числе для сельского хозяйства, надеюсь, будет иметь положительный эффект», — считает он.
Широтная магистраль скоростного движения станет одной из ключевых транспортных артерий Санкт-Петербурга. Она соединит Западный скоростной диаметр с Кольцевой автомобильной дорогой (КАД) и трассами Ленинградской области. «Казалось бы, не такой длинный участок, 15 километров всего, — заметил Путин. — Но шесть полос — это очень важная городская трасса, которая позволит городу легче дышать и поможет людям лучше передвигаться». «Это серьезная работа», — оценил он. «Тем более впереди еще следующие участки строительства, по-моему, общий объем где-то 270 млрд рублей еще предстоит. Срок окончания — 2031 год. Надеюсь, что все наши планы по этому направлению и по этому конкретно проекту будут реализованы качественно и в срок», — заключил президент.