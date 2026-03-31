Ученые предложили подключить учителей к выявлению стресса у детей участников СВО

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Ученые Чеченского государственного педагогического университета по итогам исследования с участием более 300 школьников предложили расширить роль учителей в раннем выявлении психологически неблагополучных состояний у детей участников специальной военной операции, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
«Педагог ежедневно наблюдает ребенка в естественной учебной и коммуникативной среде, поэтому может заметить ранние изменения в поведении и эмоциональных реакциях. Речь идет не о постановке диагнозов, а о своевременном выявлении признаков неблагополучия и передаче информации специалистам сопровождения», — приводятся в сообщении слова руководителя исследования, доктора медицинских наук, профессора ЧГПУ Кюри Идрисова.
Как сообщили в пресс-службе вуза, результаты работы показали, что педагогическое наблюдение в образовательной среде может быть эффективным инструментом первичного скрининга. Исследование было посвящено эмоциональному состоянию и поведенческим реакциям детей, живущих в ситуации длительного семейного стресса.
Апробация показала, что именно учителя нередко первыми замечают изменения в состоянии ребенка — снижение учебной вовлеченности, резкие колебания настроения, рост социальной изоляции и немотивированную раздражительность. По мнению ученых, такие сигналы могут стать основанием для подключения школьных психологов и проведения углубленной диагностики.
Научную новизну работы в университете связывают с обоснованием педагогического наблюдения как самостоятельного диагностически значимого канала первичного выявления группы риска в школьной среде. В отличие от подходов, которые опираются главным образом на самоотчеты детей или опросы родителей, предложенная модель предполагает систематическую экспертную оценку поведенческой динамики школьника в учебе и социальном взаимодействии.
Разработанная модель психологической поддержки предполагает междисциплинарное взаимодействие педагогов и школьных психологов. Учителю в ней отводится роль участника системы ранней профилактики, тогда как диагностические и коррекционные решения должны принимать профильные специалисты. По оценке ученых, такой подход позволяет оказывать помощь ребенку в привычной школьной среде и снижает риск его социальной стигматизации.
Ученые описывают феномен «скрытого стресса», при котором ребенок старается не усиливать тревогу значимых взрослых и поэтому внешне ведет себя сдержанно и демонстрирует повышенный самоконтроль, несмотря на внутреннее напряжение. В семейной среде такие состояния, по данным исследовательской группы, распознаются не всегда своевременно, поскольку сами родители могут находиться в состоянии повышенной тревожности. Из-за этого внешнее благополучие ребенка может не отражать глубину его переживаний.