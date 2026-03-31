Госавтоинспекция напомнила, когда после аварии не надо ждать инспектора ГИБДД

В случае, если ДТП небольшое и нет пострадавших, можно оформить европротокол и получить страховку без вызова полиции. Однако для этого необходимо выполнение четырех пунктов: участники аварии — два автомобиля, никто не пострадал, у обоих водителей действуют полисы ОСАГО и, самое важное, люди не спорят об обстоятельствах аварии и характере повреждений. Если хоть одно условие не выполняется, то необходимо вызывать инспектора.