Госавтоинспекция напомнила, когда после аварии не надо ждать инспектора ГИБДД

При небольшом ДТП без пострадавших необязательно ждать инспекторов. Об этом региональная Госавтоинспекция напомнила жителям Калининградской области в разговоре с MK.Ru.
В случае, если ДТП небольшое и нет пострадавших, можно оформить европротокол и получить страховку без вызова полиции. Однако для этого необходимо выполнение четырех пунктов: участники аварии — два автомобиля, никто не пострадал, у обоих водителей действуют полисы ОСАГО и, самое важное, люди не спорят об обстоятельствах аварии и характере повреждений. Если хоть одно условие не выполняется, то необходимо вызывать инспектора.
Сумма выплат зависит от способа оформления. При заполнении бумажного бланка извещения о ДТП максимальная выплата составит 100 тысяч рублей, а если подавать электронное через «Госуслуги Авто» с фотофиксацией, то можно получить до 400 тысяч рублей.
Способ первый: бумажный бланк.
Необходимо заполнить извещение о ДТП, бланк которого выдается вместе с полисом ОСАГО. Вам понадобится один комплект на двоих, в него надо вписать данные шариковой ручкой. Нарисуйте схему аварии — укажите, где стояли машины, дорожные знаки, разметку, направление движения. Подробно перечислите все подтверждения. Разногласия указываются в специальном разделе. После подписания разъедините листы, чтобы каждый водитель забрал себе свой экземпляр.
Второй способ: электронное оформление через Госуслуги.
Для начала оба участника аварии должны установить приложение «Госуслуги Авто» на телефон. Авторизуйтесь, выберите функцию «Оформить ДТП» и следуйте подсказкам. Сфотографировать повреждения, номера машин и общую обстановку нужно в течение 60 минут с момента аварии. Второму участнику надо будет подтвердить данные в своем телефоне и после этого информация автоматически уйдет в страховые компании.