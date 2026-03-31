«По данным на 25 марта, стоимость казначейских облигаций, хранящихся в ФРС центральными банками разных стран, составила 2,69 триллиона долларов — это минимум с 25 апреля 2012 года», — говорится в публикации.
Издание отметило, что за месяц вложения иностранных ЦБ в госдолг США снизились на 81,5 млрд долларов, или на 3%.
Как писал сайт KP.RU, 18 марта Минфин США сообщил, что объем американского госдолга впервые достиг уровня 39 трлн долларов. В ведомстве отметили, что впервые показатель государственного долга США превысил 38 трлн долларов 21 октября прошлого года.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что агрессия США и Израиля на Ближнем Востоке уже привела к серьезным последствиям для мировой экономики и обострила ситуацию в регионе.