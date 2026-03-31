ЦБ разных стран разочарованы в госдолге США на фоне войны в Иране: что сказал ФРС

ФРС: Мировые ЦБ избавляются от гособлигаций США из-за кризиса на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Центральные банки (ЦБ) разных государств мира после начала военной операции США и Израиля против Ирана существенно сократили свои вложения в американский госдолг — до минимума за 14 лет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ФРС.

«По данным на 25 марта, стоимость казначейских облигаций, хранящихся в ФРС центральными банками разных стран, составила 2,69 триллиона долларов — это минимум с 25 апреля 2012 года», — говорится в публикации.

Издание отметило, что за месяц вложения иностранных ЦБ в госдолг США снизились на 81,5 млрд долларов, или на 3%.

Как писал сайт KP.RU, 18 марта Минфин США сообщил, что объем американского госдолга впервые достиг уровня 39 трлн долларов. В ведомстве отметили, что впервые показатель государственного долга США превысил 38 трлн долларов 21 октября прошлого года.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что агрессия США и Израиля на Ближнем Востоке уже привела к серьезным последствиям для мировой экономики и обострила ситуацию в регионе.

