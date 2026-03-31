Какой сегодня праздник: День смеха

День смеха (или День дурака) — всемирный праздник, который отмечают 1 апреля во многих странах. В этот день принято разыгрывать друзей, знакомых и коллег, подшучивать над ними — главное, чтобы шутки были безобидными. Единого мнения о происхождении Дня смеха нет — существует несколько версий. В 1564 году французский король Карл IX перенёс начало года с конца марта (когда финалом праздничной недели было 1 апреля) на 1 января. Те, кто продолжал отмечать Новый год в марте‑апреле, стали объектом шуток — их называли «апрельскими дураками». Некоторые исследователи связывают День смеха с древнеримскими празднествами в честь бога смеха и кельтскими традициями. Есть гипотеза, что обычай шутить 1 апреля связан с непостоянством погоды в это время года. В России традиция появилась во времена Петра I, который часто бывал в Немецкой слободе в Москве, где жили европейцы. Первый массовый розыгрыш состоялся в 1703 году. Глашатаи приглашали всех на «неслыханное представление» немецкой театральной труппы. Когда занавес поднялся, зрители увидели полотно с надписью: «Первый апрель — никому не верь!».