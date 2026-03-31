Какой сегодня праздник: День смеха

День смеха (или День дурака) — всемирный праздник, который отмечают 1 апреля во многих странах. В этот день принято разыгрывать друзей, знакомых и коллег, подшучивать над ними — главное, чтобы шутки были безобидными. Единого мнения о происхождении Дня смеха нет — существует несколько версий. В 1564 году французский король Карл IX перенёс начало года с конца марта (когда финалом праздничной недели было 1 апреля) на 1 января. Те, кто продолжал отмечать Новый год в марте‑апреле, стали объектом шуток — их называли «апрельскими дураками». Некоторые исследователи связывают День смеха с древнеримскими празднествами в честь бога смеха и кельтскими традициями. Есть гипотеза, что обычай шутить 1 апреля связан с непостоянством погоды в это время года. В России традиция появилась во времена Петра I, который часто бывал в Немецкой слободе в Москве, где жили европейцы. Первый массовый розыгрыш состоялся в 1703 году. Глашатаи приглашали всех на «неслыханное представление» немецкой театральной труппы. Когда занавес поднялся, зрители увидели полотно с надписью: «Первый апрель — никому не верь!».
Международный день птиц отмечают ежегодно 1 апреля. Цель праздника — привлечь внимание к проблеме сохранения видового разнообразия и численности птиц, а также напомнить о важности охраны их среды обитания. Дата выбрана не случайно: в это время перелетные птицы возвращаются из теплых краев. Это период активного обустройства гнезд и начала гнездования. Праздник зародился в 1894 году в американском штате Пенсильвания как детский праздник. Его организовал школьный учитель из городка Ойл‑Сити Чарльз Бэбкок. Идея быстро получила поддержку СМИ и распространилась сначала по США, а затем и в Европе. В царской России уже в начале XX века действовало несколько десятков природоохранных организаций: орнитологический комитет при Русском обществе акклиматизации животных и растений, постоянная природоохранительная комиссия при Русском географическом обществе и Российское общество покровительства животным (основано в 1865 году).
День пробуждения (или именин) домового — славянский народный праздник, который отмечают 1 апреля. Он связан с верованиями восточных славян о домовом — духе‑хранителе дома. По поверьям древних славян домовой на зиму впадал в спячку (обычно устраивался за печкой) и просыпался только изредка, чтобы выполнить неотложные домашние дела. Он пробуждался именно 1 апреля — когда весна вступала в свои права. После пробуждения дух мог быть сонным, недовольным или даже шаловливым, поэтому его старались «умаслить», чтобы в доме сохранялись мир и благополучие.