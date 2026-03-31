Обход Азовского моря в Ростовской области достроят в 2026 году. Об этом на совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Речь идёт о части проекта «Азовское кольцо» — маршрута вокруг моря. В настоящее время работы на участке в Ростовской области (от Таганрога до ДНР) уже ведутся, их планируют закончить в 2026 году.
Параллельно в Ростовской области идёт масштабная реконструкция трассы М‑4 «Дон»: почти 100 км дороги расширят до шести полос. Основные работы на этом участке также запланированы на 2026 год.
