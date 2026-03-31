Николай Попов уходит с поста директора воронежской филармонии

Но он продолжит работу в коллективе в должности помощника худрука.

Источник: Комсомольская правда

Директор Воронежской филармонии Николай Попов покидает пост. Как уточнили в региональнмо минкульте, Николай Васильевич складывает полномочия по собственному желанию. Но он не расстается с коллективом, а продолжит работу в филармонии в должности помощника художественного руководителя. Тем самым его опыт работы и профессионализм будет использован и далее на развитие культурной сферы.

Напомним, под руководством Николая Попова в здании филармонии прошел ремонт, приобретены новые инструменты и современное световое, звуковое и видеооборудование, укреплена материально техническая база.

Николаю Васильевичу вручили ему Благодарность Губернатора Александра Гусева за вклад в развитие культуры региона и преданность своему делу.