В Пермском крае осудили работника за незаконную вырубку леса на крупную сумму

Мужчина причинил ущерб лесному фонду России на сумму свыше 2,5 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае суд вынес приговор 46-летнему жителю Кочевского района за незаконную вырубку лесных насаждений в особо крупном размере.

Преступление было обнаружено в мае 2024 года недалеко от деревни Заборье. Следствие установило, что с февраля по март 2024 года оператор валочной машины в бригаде по заготовке леса вырубил 188 деревьев разных пород общей кубатурой более 177 кубометров. При этом он имел технологическую карту работ и знал о запрете на вырубку вне установленной делянки.

В результате чего, мужчина причинил ущерб лесному фонду России на сумму свыше 2,5 миллиона рублей.

Суд назначил осужденному два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и обязал возместить причинённый вред. Приговор пока не вступил в законную силу.