В Пермском крае осудили работника за незаконную вырубку леса на крупную сумму

Преступление было обнаружено в мае 2024 года недалеко от деревни Заборье. Следствие установило, что с февраля по март 2024 года оператор валочной машины в бригаде по заготовке леса вырубил 188 деревьев разных пород общей кубатурой более 177 кубометров. При этом он имел технологическую карту работ и знал о запрете на вырубку вне установленной делянки.