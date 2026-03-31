Пять мобильных групп оценивают ущерб после атаки БПЛА в Таганроге

В Таганроге ущерб после атаки БПЛА фиксирует специальная комиссия, состоящая из пяти рабочих мобильных групп. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Специалисты выполняют поквартирный и подомовой обход. По последним данным, обследовали уже 31 частный дом, начата работа в шести многоквартирных домах.
— После того как комиссия установит ущерб, пострадавшие жители смогут подать заявления на получение единовременной материальной помощи и на оказание материальной поддержки в случае полной утраты имущества, — написала в соцсетях Светлана Камбулова.
После завершения обследований и оформления актов начнутся замеры и изготовление оконных конструкций для восстановления остекления. По вопросам выплат жителям следует обращаться в управление защиты от ЧС Таганрога (Морозова, 8).
