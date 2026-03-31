Пять мобильных групп оценивают ущерб после атаки БПЛА в Таганроге

Комиссия в Таганроге обследовала 31 частный дом, начата работа в шести многоквартирных домах.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге ущерб после атаки БПЛА фиксирует специальная комиссия, состоящая из пяти рабочих мобильных групп. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Специалисты выполняют поквартирный и подомовой обход. По последним данным, обследовали уже 31 частный дом, начата работа в шести многоквартирных домах.

— После того как комиссия установит ущерб, пострадавшие жители смогут подать заявления на получение единовременной материальной помощи и на оказание материальной поддержки в случае полной утраты имущества, — написала в соцсетях Светлана Камбулова.

После завершения обследований и оформления актов начнутся замеры и изготовление оконных конструкций для восстановления остекления. По вопросам выплат жителям следует обращаться в управление защиты от ЧС Таганрога (Морозова, 8).

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше