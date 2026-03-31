В Югре более 17 тыс. новорожденных прошли неонатальный скрининг в 2025 году

Более 17 тыс. новорожденных прошли неонатальный скрининг в Югре в 2025 году в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Специалисты проверяли детей на наличие 36 заболеваний. Так, более 400 детей направили на углубленное обследование, а у 21 ребенка подтвердили наследственные болезни.
«Для реализации программы расширенного неонатального скрининга в нашем регионе и стране в целом используется специализированное оборудование, определены и укомплектованы межрегиональные центры для проведения первичной диагностики и дальнейшей маршрутизации пациентов», — рассказал заведующий медико-генетической консультацией Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Лев Колбасин.
Обследование проводили всем новорожденным при наличии письменного согласия родителя или законного представителя: как правило, на вторые сутки жизни, а недоношенным детям — на седьмой день после рождения. При выявлении отклонений от нормы с семьей оперативно связывался лечащий врач.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.