Николаю Баскову предъявили новые обвинения на Украине

Украинские силовики предъявили народному артисту России Николаю Баскову новые обвинения по трем уголовным статьям. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил ТАСС со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Американский кинорежиссер Вуди Аллен тоже был внесен в базу данных «Миротворца»*. Он выступил на Московской неделе кино и заявил, что ему нравится российское кино. Позже Министерство иностранных дел Украины осудило выступление американского режиссера.
Ранее певица Татьяна Куртукова, известная исполнением песни «Матушка-земля», также попала в базу украинского сайта. Артистку обвинили в «пропаганде войны», а также в покушении на суверенитет Украины.
Служба безопасности Украины сообщила, что заочно предъявила обвинения российскому актеру и режиссеру Ивану Охлобыстину по статье «Покушение на территориальную целостность Украины». Украинские специальные службы также заочно предъявили обвинения народному артисту России Григорию Лепсу в связи с его поддержкой специальной военной операции.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.