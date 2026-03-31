Россиянка покрасила слона в розовый цвет для фотосессии в Индии

В Индии россиянка решила покрасить живого слона в розовый цвет, чтобы устроить необычную фотосессию. Теперь ее обвиняют в жестоком обращении с животными. Об этом во вторник, 31 марта, написал Telegram-канал Shot.
По информации канала, фотографа зовут Юлия Бурулева. Она решила устроить фотосессию в Джайпуре, который также называют «розовым городом» из-за необычного цвета камня, который использовали в строительстве. Чтобы соответствовать локации, фотограф решила покрасить слона и индийскую модель в розовый цвет.
В ответ на обвинения Бурулева заявила, что использовала натуральный краситель, который не навредил животному. Однако местные жители возмутились и обвинили ее в жестокости. В итоге начал распространяться протест против использования животных ради «эстетики» в социальных сетях, говорится в публикации.
Еще один инцидент произошел прошлым летом в Китае. Местные стримеры в прямом эфире без анестезии вырывали зубы черным собакам для того, чтобы отгонять злых духов. Одна из зрительниц, жительница провинции Цзянсу на юго-востоке страны, увидела трансляцию с истерзанными животными, пожаловалась на блогеров, после чего была заблокирована владельцами канала.