Во Владивостоке построят новое здание детской поликлиники № 5

Новое здание детской поликлиники № 5 на площади Баляева во Владивостоке возведут в 2026 году. Строительство идет по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в агентстве проектного управления Приморского края.
Новая поликлиника станет одним из крупнейших филиалов Владивостокской детской поликлиники № 5 и сделает медицинскую помощь для юных жителей более доступной. После открытия туда переберутся все специалисты, которые сейчас принимают пациентов в подразделении на улице Сельской, 9.
В новом здании разместят педиатрическое отделение, кабинеты узких специалистов, централизованную лабораторию, рентген и другие диагностические службы. Благодаря этому дети смогут получать необходимую помощь в одном месте за одно посещение.
Сейчас на объекте завершен большой объем внутренних работ. Первый и второй этажи готовы к чистовой отделке, уложены полы в местах общего пользования, полностью выполнены работы в санузлах и душевых. Уже установлены и запущены лифты, смонтированы тепловой пункт и водомерный узел, продолжается монтаж систем дымоудаления и вентиляции.
Фасад здания готов на 95%. Также подрядчик делает основание для подпорной стены и занимается благоустройством территории.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.