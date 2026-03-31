F6: Мошенники используют схему с «прокси Telegram» и конкурсом детских рисунков

На фоне сообщений о предстоящей блокировке Telegram мошенники распространяют среди россиян «официальные» прокси-серверы мессенджера, используя фейковое голосование в конкурсе детских рисунков. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе ИБ-компании F6.
Представители компании пояснили, что злоумышленники рассылают сообщения со взломанных аккаунтов, предлагая проголосовать в конкурсе детских рисунков. Сначала ссылка ведет на страницу с голосованием, после чего пользователя перенаправляют на фальшивые сайты, оформленные в стиле Telegram и предлагающие настроить прокси для мессенджера. Всего специалисты выявили около 150 таких ресурсов.
Ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков F6 Илья Савин отметил, что подключение к таким прокси может привести к перехвату пользовательских данных. Он добавил, что злоумышленники, оставаясь на связи с жертвой, могут попросить «подтвердить голос» на поддельном сайте, передает ТАСС.
В МВД рассказали, что при появлении первых подозрений на общение с мошенниками нужно обсудить ситуацию с близкими, а также не поддаваться панике и эмоциональному давлению.