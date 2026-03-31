F6: Мошенники используют схему с «прокси Telegram» и конкурсом детских рисунков

Представители компании пояснили, что злоумышленники рассылают сообщения со взломанных аккаунтов, предлагая проголосовать в конкурсе детских рисунков. Сначала ссылка ведет на страницу с голосованием, после чего пользователя перенаправляют на фальшивые сайты, оформленные в стиле Telegram и предлагающие настроить прокси для мессенджера. Всего специалисты выявили около 150 таких ресурсов.