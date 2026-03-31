Психолог объяснила, как правильно защитить ребенка от травли в школе

Родители нередко сталкиваются с ситуацией, когда их ребенок становится жертвой травли в детском саду или школе. Детский психолог Наталья Наумова рассказала, как правильно реагировать на буллинг, чтобы защитить ребенка и не усугубить конфликт. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Лучше всего выбрать стратегию такую: действовать через классного руководителя или через воспитателя, то есть через официальное лицо, чтобы преподнесли информацию. В доступной, мягкой, адекватной форме», — отметила эксперт.
Психолог отметила, что реакции родителей бывают разными и порой могут усугубить ситуацию. Иногда взрослые реагируют настолько резко, что ребенок, который травит других, может пострадать дома. Официальное лицо сможет донести сведения в мягкой, понятной и адекватной форме.
Психолог объяснила, что при травле важно сразу информировать педагогов. Они могут пригласить психолога и организовать работу с классом или группой. Важно понимать, что страдают все участники процесса: жертва, агрессор и свидетели.
