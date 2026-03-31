В Ростове провайдер опроверг сообщения о введении ограничений на домашний интернет

Эксперты компании пояснили, что домашний интернет не будут ограничивать «белым списком» сайтов.

Источник: Комсомольская правда

Слухи об ограничениях домашнего интернета «белым списком» в Ростовской области опроверг провайдер «Ростелеком». Эксперты компании категорически отвергли информацию о возможном введении ограничений для проводного доступа в сеть.

— Временные ограничения действуют только на мобильный интернет. Их вводят уполномоченные органы в регионах, где есть угроза со стороны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), — подчеркнули в компании. — Такие ограничения связаны с тем, что мобильные сети могут использоваться для навигации дронов. «Белый список» создали, чтобы абоненты даже в условиях ограничений могли пользоваться социально значимыми онлайн-ресурсами.

В Минцифры России ранее объяснили: «белый список» применяется исключительно при отключении мобильного интернета. Сообщения о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся оставить только сервисы из «белого списка», не соответствуют действительности.

При угрозах со стороны вражеских дронов в ряде регионов точечно отключается лишь мобильный интернет. Это снижает точность наведения беспилотников и помогает противостоять атакам. При этом самые необходимые сервисы остаются доступными через «белый список». Домашний интернет такие меры не затрагивают, так как проводные технологии не связаны с управлением дронами и поэтому необходимости в их ограничении нет.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше