В Иране заявили о семи ударах США и Израиля по гражданским объектам страны

ВС США и Израиля нанесли семь ударов по гражданским объектам на территории иранских провинций.

Источник: Комсомольская правда

В Иране заявили о семи ударах вооруженных сил США и Израиля, нанесенных по гражданским объектам на территории страны. Об этом сообщает Иранское общество Красного Полумесяца.

Согласно заявлению, удары американских и израильских вооруженных сил пришлись по объектам гражданской инфраструктуры на территории провинций Тегеран, Зенджан, Керманшах и Бушер. При этом на последнюю из них, как приводится в статистике, пришлись как минимум три атаки.

Ранее KP.RU сообщал, что, по данным на 11 марта, 21 720 гражданских объектов Ирана получили повреждения в результате атак со стороны США и Израиля. Значительная часть разрушений пришлась на жилой сектор, где повреждения были зафиксированы среди коммерческих зданий и учебных учреждений.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
