В Мурманской области отремонтируют более 40 км региональных дорог

Источник: Национальные проекты России

Более 40 км региональных дорог отремонтируют в Мурманской области в 2026 году в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Помимо обновления дорожного покрытия, на участках установят знаки, барьерные ограждения и сигнальные столбики, а также нанесут разметку. Контракты на проведение работ заключены, графики согласованы, подрядчики начали подготовку техники, материалов и ресурсов.

После установления устойчивой плюсовой температуры специалисты осмотрят качество асфальтового покрытия. Они выявят и зафиксируют дефекты, которые подрядчики должны будут устранить до 1 июня 2026 года.

До начала сезона также проводятся противопаводковые мероприятия. Основная задача — не допустить повреждения дорог из-за переувлажнения основания. Для этого контролируются соблюдение временных ограничений по нагрузке на ось транспорта, которые будут действовать с 30 апреля по 29 мая. Кроме того, дорожные службы круглосуточно следят за ситуацией, очищают водопропускные трубы от снега и льда, убирают снежные валы, расчищают обочины и кюветы, чтобы не допустить подтопления дорог и мостов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.