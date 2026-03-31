В Мурманской области отремонтируют более 40 км региональных дорог

До начала сезона также проводятся противопаводковые мероприятия. Основная задача — не допустить повреждения дорог из-за переувлажнения основания. Для этого контролируются соблюдение временных ограничений по нагрузке на ось транспорта, которые будут действовать с 30 апреля по 29 мая. Кроме того, дорожные службы круглосуточно следят за ситуацией, очищают водопропускные трубы от снега и льда, убирают снежные валы, расчищают обочины и кюветы, чтобы не допустить подтопления дорог и мостов.