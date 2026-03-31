В Петербурге стартовал международный образовательный форум

Шестнадцатый Петербургский международный образовательный форум стартовал 30 марта и пройдет до 3 апреля в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в комитете по образованию города.
Мероприятие объединяет более 37,2 тыс. специалистов, в том числе из стран ближнего и дальнего зарубежья. Больше всего иностранных участников зарегистрировалось из Беларуси, Китая, Узбекистана, Казахстана и Абхазии.
Форум проходит на площадках образовательных организаций Санкт-Петербурга по восьми направлениям. Всего в программе — более 350 мероприятий, которые можно посетить очно и онлайн. Участники из 88 регионов России — представители высшей школы, дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального образования — могут обменяться опытом и обсудить решения для развития отрасли.
«Нам важно не просто говорить о вызовах и задачах, но и вместе находить эффективные инструменты для их решения, чтобы система российского образования уверенно продолжала учить, воспитывать, закладывать фундамент для успешной жизни новых поколений в современном мире», — отметила председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.