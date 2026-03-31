Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге стартовал международный образовательный форум

В программе — более 350 мероприятий, которые можно посетить очно и онлайн.

Источник: Национальные проекты России

Шестнадцатый Петербургский международный образовательный форум стартовал 30 марта и пройдет до 3 апреля в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в комитете по образованию города.

Мероприятие объединяет более 37,2 тыс. специалистов, в том числе из стран ближнего и дальнего зарубежья. Больше всего иностранных участников зарегистрировалось из Беларуси, Китая, Узбекистана, Казахстана и Абхазии.

Форум проходит на площадках образовательных организаций Санкт-Петербурга по восьми направлениям. Всего в программе — более 350 мероприятий, которые можно посетить очно и онлайн. Участники из 88 регионов России — представители высшей школы, дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального образования — могут обменяться опытом и обсудить решения для развития отрасли.

«Нам важно не просто говорить о вызовах и задачах, но и вместе находить эффективные инструменты для их решения, чтобы система российского образования уверенно продолжала учить, воспитывать, закладывать фундамент для успешной жизни новых поколений в современном мире», — отметила председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше