Президент РФ дал старт движению беспилотного транспорта по трассе М-12

Президент России Владимир Путин дал старт движению беспилотного транспорта по федеральной трассе М-12 во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».
Как отметил Владимир Путин, коридор беспилотных перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань, а в будущем географию применения «умного» транспорта распространят и на другие федеральные трассы.
«Благодарю специалистов, которые воплощают эти значимые проекты в жизнь за ответственность и профессионализм, за весомы вклад в общее дело. Все эти объекты и инициативы — часть наше большой, планомерной работы по созданию современного, единого транспортно-логистического каркаса страны, по повышению безопасности и комфортности передвижения граждан, по укреплению связанности регионов», — сказал Владимир Путин.
Движение беспилотного транспорта на федеральных трассах началось в июне 2023 года — тогда высокоавтоматизированные ТС начали курсировать по трассе М-11. Позже беспилотное движение появилось на Центральной кольцевой автомобильной дороге. К началу 2026 года по дорогам страны курсирует более 95 грузовых беспилотников. К 20230 году их число хотят довести до 4 тысяч.
