Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и президент ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке по телефону

В беседе с президентом ОАЭ российский лидер выразил серьезную озабоченность по поводу обстановки в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. С обеих сторон была выражена серьезная озабоченность в связи с продолжающимся ухудшением военно-политической обстановки в регионе. Стороны отметили, что деградация ситуации вызывает тревогу и требует пристального внимания.

Лидеры стран подчеркнули, что необходимо как можно скорее остановить боевые действия и активизировать дипломатические усилия по урегулированию конфликта. Путин и Аль Нахайян также констатировали высокий уровень российско-эмиратского сотрудничества.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки ситуации на Ближнем Востоке.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше