Путин и президент ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке по телефону

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. С обеих сторон была выражена серьезная озабоченность в связи с продолжающимся ухудшением военно-политической обстановки в регионе. Стороны отметили, что деградация ситуации вызывает тревогу и требует пристального внимания.
Лидеры стран подчеркнули, что необходимо как можно скорее остановить боевые действия и активизировать дипломатические усилия по урегулированию конфликта. Путин и Аль Нахайян также констатировали высокий уровень российско-эмиратского сотрудничества.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки ситуации на Ближнем Востоке.