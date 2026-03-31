В Приморье на острове Русском обновят объекты придорожного сервиса

Речь идет о двух точках питания с парковками и зонами отдыха.

Объекты придорожного сервиса обновят на острове Русском в Приморском крае. Создание комфортных условий для путешествий автотуристов, работы водителей соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в агентстве проектного управления региона.

Так, к началу лета будут запущены две обновленные точки питания — по улице Катерная и на Университетском проспекте. Они будут включать не только зоны пит-стопа, но и парковки, туалеты, в том числе для маломобильных граждан, станцию зарядки автомобилей, зоны отдыха, информационные щиты с популярными местами посещения и знаковыми объектами на острове Русском.

Напомним, в 2025 году в Приморском крае успешно завершена реализация 14 проектов благоустройства мест туристского показа. На эти цели из регионального бюджета предпринимателям было направлено более 80 млн рублей.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.