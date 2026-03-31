Блогер и ведущий Антон Штейн умер в 37 лет

Популярный блогер и автор подкаста Anton Stein Podcast Антон Штейн скончался в 37 лет. Мужчину нашли мертвым 27 марта в номере, который он снимал в гостинице. Об этом сообщили в его Telegram-канале.
Известно, что у блогера были проблемы со здоровьем.
— Антон умер от цирроза печени, нашли в пятницу утром в гостинице. Он умер, упал и ударился головой. Известный блогер Антон Штейн оставил после себя глубокое наследие в виде искренних интервью о вере, любви и человеческих ценностях, — написали его подписчики.
На Штейна в социальных сетях подписано более миллиона человек. В своих роликах он брал интервью у многих знаменитостей. Последний выпуск вышел четыре недели назад. 28 марта в его Telegram-канале появилось сообщение: «Друзья, не давайте Антону денег ни при каких обстоятельствах». На следующий день там же появилась публикация о смерти блогера.
По информации StarHit, прощание со Штейном состоится 2 апреля в 14:40. На нем будет присутствовать его семья, включая оставшихся четырех детей, и другие близкие к блогеру люди. В 15:00 всех желающих ждут по адресу город Балашиха, микрорайон Салтыковка, улица Окольная, 6, Большой зал.