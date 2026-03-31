Проект строительства дороги «Калининград — Холмогоровка» прошел госэкспертизу

О том, что областные власти планируют построить дорогу, которая соединит улицу Южную в Холмогоровке с улицей Докука в Чкаловске, стало известно в августе 2024 года. Ранее также сообщалось о планах по строительству нового жилого района из 40 пятиэтажных домов около чкаловского аэродрома, между железной дорогой и трассой на Светлогорск. При этом местные жители просили сначала обеспечить микрорайон необходимой инфраструктурой..