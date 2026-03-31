В Красноярской больнице № 4 прошла экскурсия для учащихся колледжа

Экскурсия для учащихся Красноярского базового медицинского колледжа им. В. М. Крутовского прошла в межрайонной клинической больнице № 4 в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.
Экскурсия по учреждению началась с приветственного слова заместителя главного врача по акушерству и гинекологии Тимура Шагеева. Он рассказал о том, как в больнице организовано оказание медицинской помощи.
Затем учащиеся в сопровождении главной медицинской сестры Татьяны Прадед посетили приемное отделение. Будущим медицинским сестрам и братьям показали, как работает система сортировки экстренных пациентов и цветовая навигация, продемонстрировали зоны ожидания, противошоковый зал, смотровые и процедурные кабинеты.
После этого участники разделились на группы и вместе со старшими медицинскими сестрами прошли в профильные отделения. Учащиеся колледжа побывали в отделениях урологического профиля и в хирургии.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.