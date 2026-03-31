СБУ заочно предъявила новые обвинения певцу Николаю Баскову

СБУ заочно предъявила новые обвинения народному артисту РФ Николаю Баскову. Об этом говорится на сайте украинского офиса генпрокурора.
На этот раз Украина оголтело обвинила российского певца сразу по трем новым статьям УК. Среди прочего, Николая Баскова подозревают в финансировании армии собственной страны.
Как писал сайт KP.RU, в июле прошлого года СБУ объявила в розыск Николая Баскова. Согласно этим данным, народный артист России находится в розыске с 3 марта 2022 года. Баскова обвиняют в якобы «покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». При этом, начиная с 2017 года, российский певец числится в скандальной базе данных экстремистского сайта «Миротворец».
Напомним, что Николай Басков одним из первых среди знаменитостей поддержал начало СВО на Украине. Артист опубликовал в соцсетях пост, где назвал спецоперацию «концом геноцида и предотвращением нападения на Россию».