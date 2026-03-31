СБУ заочно предъявила новые обвинения певцу Николаю Баскову

Как писал сайт KP.RU, в июле прошлого года СБУ объявила в розыск Николая Баскова. Согласно этим данным, народный артист России находится в розыске с 3 марта 2022 года. Баскова обвиняют в якобы «покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». При этом, начиная с 2017 года, российский певец числится в скандальной базе данных экстремистского сайта «Миротворец».