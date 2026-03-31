В России растет число детей с косоглазием: врач назвала причины

В России растет число детей с косоглазием. Оно может привести к серьезным нарушениям зрения во взрослом возрасте. Доцент кафедры офтальмологии ИМД Пироговского университета Татьяна Павлова рассказала о причинах патологии. Об этом пишет mk.ru.
«Частично увеличение цифр, особенно в таких регионах, как Приморский край или Московская область, связано с развитием системы здравоохранения. Мы стали лучше и раньше видеть проблему. В регионах, где внедряется современное оборудование и повышается грамотность врачей, дети с патологией не остаются без диагноза», — отметила медик.
Ключевой период для формирования бинокулярного зрения — возраст от 6 месяцев до 3 лет. Если выявить проблему вовремя, назначить очки или контактные линзы, можно значительно снизить статистику детского косоглазия в ближайшие годы.
Эксперт подчеркнула, что профилактика начинается с первых месяцев жизни. Первый визит к офтальмологу должен быть в 1 месяц, второй — в 6 месяцев, чтобы оценить рефракцию и при необходимости назначить коррекцию. Ранняя диагностика и своевременные меры позволяют детям развивать зрение полноценно и предотвращают формирование косоглазия и «ленивого глаза».
