Воронежцев пригласили на Неделю детской книги

В программе встречи с писателями, игры, викторины, мастер-классы.

Источник: Комсомольская правда

Воронеж присоединился к всероссийской акции «Неделя детской книги-2026» (4+), которая продлится по 5 апреля. В этом году она проходит под знаком Года единства народов России.

В областной детской библиотеке (ул. Театральная, 19) подготовили насыщенную программу. Детвору и родителей ждут встречи с детскими писателями Олесей Беленикиной, Еленой Яновой, Еленой Чертовой, Машенькой Солнечный Ветер. А также — творческая мастерская с художником Леонидом Блюммером, мастер-класс, настольные игры, песочная анимация, литературные викторины, театральные постановки и многое другое.