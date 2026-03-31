Объем промышленного производства в Нижегородской области вырос на 6% в 2025 году. Показатель приблизился к 2,5 трлн рублей. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
По обрабатывающей промышленности объем производства достиг 2,3 трлн рублей. По этому показателю Нижегородская область стабильно занимает восьмом место в России и втором месте в ПФО.
Региону при сотрудничестве с Минпромторгом РФ удалось привлечь около 78 млрд рублей по различным программам господдержки. Напомним, что по линии Фонда развития промышленности поддержку получили 43 областных проекта на 14,7 млрд рублей. По нацпроектам технологического развития удалось получить 7 млрд рублей.
«Несмотря на высокие федеральные оценки активности региона, поручил министерству в 2026 году задействовать все ресурсы для привлечения федеральных средств по всем возможным направлениям», — написал Глеб Никитин.