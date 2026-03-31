Власти пересмотрели сроки перекрытия перекрёстка у Зимнего озера, где в январе проваливалась дорога

Калининградские власти скорректировали график ремонта на перекрёстке улиц Инженерной, Судостроительной и Батальной, который собирались перекрыть со 2 по 5 апреля. Об этом мэрия написала в своём телеграм-канале во вторник, 31 марта.
«Внимание! “Водоканал” уточняет, что основные работы планируются на 3−4 апреля. Соответственно, перекрытие будет осуществляться по мере готовности ресурсоснабжающей организации», — говорится в сообщении.
Причиной провала, как показало обследование, стало частичное разрушение канализационного коллектора, построенного в 1987 году. В апреле прошлого года на этом же участке проводили аварийно-восстановительные работы.