Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась, но инфекции все равно циркулируют в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ростовской области с 23 по 29 марта оказалась ниже эпидпорогов на 43,4%, а также на 8,4% ниже уровня предыдущей недели. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По информации надзорного ведомства, за отчетный период вирусы гриппа составили 2,9%, доминировал вирус гриппа А.

На респираторные заболевания негриппозной этиологии (аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус) пришлось 97,1%. Среди негриппозных инфекций преобладающими оказались метапневмовирусы и риновирусы, их доля составила 24,8% и 23,3%.

Жителям Дона напоминают: снижение заболеваемости не означает отсутствие опасности. Особенно внимательными к своему здоровью должны быть беременные женщины, люди старше 65 лет, а также жители Дона с хроническими заболеваниями. Родителям следует следить за состоянием здоровья детей.

Необходимо помнить и соблюдать базовые меры профилактики. В частности, нужно избегать мест массового скопления людей, но при этом стараться гулять на свежем воздухе не менее двух часов в день. После улицы следует мыть руки с мылом.

При появлении симптомов респираторного заболевания нужно сразу же обратиться к врачу. Самолечение недопустимо.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.