В Ростовской области стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ростовской области с 23 по 29 марта оказалась ниже эпидпорогов на 43,4%, а также на 8,4% ниже уровня предыдущей недели. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По информации надзорного ведомства, за отчетный период вирусы гриппа составили 2,9%, доминировал вирус гриппа А.
На респираторные заболевания негриппозной этиологии (аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус) пришлось 97,1%. Среди негриппозных инфекций преобладающими оказались метапневмовирусы и риновирусы, их доля составила 24,8% и 23,3%.
Жителям Дона напоминают: снижение заболеваемости не означает отсутствие опасности. Особенно внимательными к своему здоровью должны быть беременные женщины, люди старше 65 лет, а также жители Дона с хроническими заболеваниями. Родителям следует следить за состоянием здоровья детей.
Необходимо помнить и соблюдать базовые меры профилактики. В частности, нужно избегать мест массового скопления людей, но при этом стараться гулять на свежем воздухе не менее двух часов в день. После улицы следует мыть руки с мылом.
При появлении симптомов респираторного заболевания нужно сразу же обратиться к врачу. Самолечение недопустимо.
