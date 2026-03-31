В Пермском крае полицейские расследуют дела о доходах от наркоторговли

Главное следственное управление МВД по Пермскому краю возбудило четыре уголовных дела по статьям о легализации денежных средств, полученных преступным путем.
В мае 2025 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность межрегиональной преступной группы. Ее участники сбывали наркотики в Пермском крае, Удмуртии и Свердловской области. Организатором поставок из центральных регионов страны оказалась гражданка Украины 1970 года рождения, которую задержали в Нытвенском округе при попытке создать тайник-закладку.
В ходе следственных мероприятий изъято более 9 кг наркотиков различных видов. По факту преступной деятельности возбуждены уголовные дела по статьям, связанным с попытками сбыта и хранением наркотиков, а подозреваемые арестованы.
Дальнейшее расследование выявило схему легализации доходов. Четверо женщин в возрасте от 38 до 55 лет конвертировали около 4,5 млн рублей через криптовалютные кошельки и обменники, после чего переводили средства на свои банковские счета.
Расследование продолжается.