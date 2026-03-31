Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае полицейские расследуют дела о доходах от наркоторговли

В ходе следственных мероприятий изъято более 9 кг наркотиков различных видов.

Источник: Комсомольская правда

Главное следственное управление МВД по Пермскому краю возбудило четыре уголовных дела по статьям о легализации денежных средств, полученных преступным путем.

В мае 2025 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность межрегиональной преступной группы. Ее участники сбывали наркотики в Пермском крае, Удмуртии и Свердловской области. Организатором поставок из центральных регионов страны оказалась гражданка Украины 1970 года рождения, которую задержали в Нытвенском округе при попытке создать тайник-закладку.

В ходе следственных мероприятий изъято более 9 кг наркотиков различных видов. По факту преступной деятельности возбуждены уголовные дела по статьям, связанным с попытками сбыта и хранением наркотиков, а подозреваемые арестованы.

Дальнейшее расследование выявило схему легализации доходов. Четверо женщин в возрасте от 38 до 55 лет конвертировали около 4,5 млн рублей через криптовалютные кошельки и обменники, после чего переводили средства на свои банковские счета.

Расследование продолжается.