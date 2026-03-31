В Пермском крае полицейские расследуют дела о доходах от наркоторговли

В мае 2025 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность межрегиональной преступной группы. Ее участники сбывали наркотики в Пермском крае, Удмуртии и Свердловской области. Организатором поставок из центральных регионов страны оказалась гражданка Украины 1970 года рождения, которую задержали в Нытвенском округе при попытке создать тайник-закладку.