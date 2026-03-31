Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области вечером 31 марта

Тревожные сообщения начинают приходить на телефоны волгоградцев.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области вечером 31 марта объявили беспилотную опасность. Тревожные сообщения от регионального РСЧС пришли жителям региона вразнобой с разницей в несколько минут.

Пока в Волгограде не слышны звуки взрывов и работы ПВО.

Напомним, 27 марта в регионе впервые объявили авиационную опасность. Оповещение об отмене пришло спустя полчаса. Обошлось без последствий. До этого в Волгограде вслед за беспилотной объявили ракетную опасность вечером 3 марта. Тогда в результате массированной атаки ВСУ были разрушены несколько жилых домов, пострадали пять человек.

Беспилотная опасность возникает при атаке БПЛА. Ракетная опасность — это угроза атаки ракетами с территории Украины. Авиационная опасность — это возможная угроза удара со стороны пилотируемых воздушных судов.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше