Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области вечером 31 марта

В Волгоградской области вечером 31 марта объявили беспилотную опасность. Тревожные сообщения от регионального РСЧС пришли жителям региона вразнобой с разницей в несколько минут.
Пока в Волгограде не слышны звуки взрывов и работы ПВО.
Напомним, 27 марта в регионе впервые объявили авиационную опасность. Оповещение об отмене пришло спустя полчаса. Обошлось без последствий. До этого в Волгограде вслед за беспилотной объявили ракетную опасность вечером 3 марта. Тогда в результате массированной атаки ВСУ были разрушены несколько жилых домов, пострадали пять человек.
Беспилотная опасность возникает при атаке БПЛА. Ракетная опасность — это угроза атаки ракетами с территории Украины. Авиационная опасность — это возможная угроза удара со стороны пилотируемых воздушных судов.
