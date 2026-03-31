В Юрге Кузбасса прошла ярмарка учебных мест «День выбора профессии»

Выпускникам школ и их родителям представили возможности обучения в учреждениях высшего и среднего образования.

Источник: Национальные проекты России

Ярмарка учебных мест «День выбора профессии» прошла в Юрге Кузбасса. Учреждения высшего и среднего профобразования представили школьникам востребованные профессии. Мероприятие провели при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации города.

На площадке ярмарки выпускникам школ и их родителям представили возможности обучения в образовательных организациях города и области, а также направления подготовки, ориентированные на потребности рынка труда.

Юргинский технологический колледж организовал для участников мастер-классы по нескольким направлениям, среди них — «Правоохранительная деятельность», «Технологии индустрии красоты», «Дизайн и Графический дизайнер», «Повар, кондитер и Поварское и кондитерское дело», «Сетевое и системное администрирование», «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства», «Веб-разработка».

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.