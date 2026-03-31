Нижегородское Законодательное собрание будет сотрудничать с Мособлдумой

Законодательное собрание Нижегородской области и Московская областная Дума подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом рассказал председатель ЗС НО Евгений Люлин в своем телеграм-канале.
Подписи в документе поставили спикер нижегородского Собрания и глава парламента Подмосковья Игорь Брынцалов. Как отметил Евгений Люлин, у Нижегородской области структура экономики с Московской: их основу составляет промышленность, ОПК, наука и аграрная отрасль. Также в федеральных рейтингах развития, поддержки промышленности и инвестиционной активности оба региона конкурируют за высшие места.
«Проблемы у нас тоже похожи. Вместе будем искать их решения, обмениваться опытом законотворчества, развивать молодежный парламентаризм, бережливые технологии, цифровизацию. Мы уже перенимаем опыт Подмосковья по внедрению передовых ИТ-решения», — написал Евгений Люлин.
При этом депутаты Мособлдумы интересуются опытом работы Совета законодателей ПФО. Евгений Люлин предложил сообща формулировать и продвигать инициативы в Госдуме. Также спикер ЗС НО пригласил депутатов Мособлдумы на Съезд малых городов в Дивеева и Арзамасе.
