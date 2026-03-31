В станице Новолеушковской Краснодарского края благоустроят парк

«Парк в центре станицы ожидает масштабное обновление. На участке более одного гектара сформируют новые пешеходные дорожки, обустроят детскую площадку с игровым комплексом и воркаут-зону с тренажерами и безопасным покрытием, которое обеспечит защиту от травм. В парке смонтируют современную систему освещения, установят лавочки. В настоящее время завершаются конкурсные процедуры, определяется подрядная организация, которая приступит к работам уже в апреле», — сообщил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Денис Сорокалетов.