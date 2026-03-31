В станице Новолеушковской Краснодарского края благоустроят парк

Парк в центре станицы Новолеушковской Павловского района Краснодарского края благоустроят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Парк в центре станицы ожидает масштабное обновление. На участке более одного гектара сформируют новые пешеходные дорожки, обустроят детскую площадку с игровым комплексом и воркаут-зону с тренажерами и безопасным покрытием, которое обеспечит защиту от травм. В парке смонтируют современную систему освещения, установят лавочки. В настоящее время завершаются конкурсные процедуры, определяется подрядная организация, которая приступит к работам уже в апреле», — сообщил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Денис Сорокалетов.
Работы по благоустройству затронут также площадь перед Дворцом культуры. Эти локации популярны у жителей всех возрастов: рядом расположены школа и ряд административных зданий.
Всего в 2026 году на Кубани благоустроят 124 общественных пространства — это парки, скверы и набережные.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.