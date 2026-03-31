Более 400 молодых жителей Омской области освоили беспилотные технологии

Беспилотные технологии освоили более 400 школьников и студентов Омской области в ходе участия в проекте «Академия БПЛА — V1», реализация которого соответствует целям и задачам нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.
Участниками стали школьники и студенты из разных учебных заведений, в том числе технологического лицея «Авангард», инженерного лицея «Омавиат», Автотранспортного колледжа, Омского государственного университета путей сообщения и других. Проект проводили на базе Омского государственного технического университета для того, чтобы погрузить участников в сферу промышленности, сформировать у них практические навыки управления, технического обслуживания и безопасного применения беспилотных авиационных систем. Они управляли дронами, симуляторами и перенимали опыт от профессионалов в этой сфере.
Участники прошли соревнования по пилотированию беспилотных устройств. Там ребята проверяли маневренность, скорость, точность посадки дрона и собирали схему на макетной плате, паяли электронные компоненты на скорость, занимались проектированием в программе «Компас-3D». Также они узнали подробности об управлении полетом беспилотника, ручном пилотировании и на симуляторах, техническом обслуживании и ремонте — диагностике, пайке, замене компонентов.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.