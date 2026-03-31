В Таганроге работают силы ПВО, объявили об угрозе БПЛА

В Таганроге работают силы ПВО, объявлена угроза БПЛА. Об этом вечером 31 марта сообщила глава города Светлана Камбулова.
— Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам. Сохраняйте спокойствие, — написала в соцсетях Светлана Камбулова.
Напомним, ранее угрозу БПЛА объявили по всей Ростовской области. На данный момент воздушная опасность сохраняется.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.