Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге работают силы ПВО, объявили об угрозе БПЛА

Глава Таганрога предупредила жителей города о воздушной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге работают силы ПВО, объявлена угроза БПЛА. Об этом вечером 31 марта сообщила глава города Светлана Камбулова.

— Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам. Сохраняйте спокойствие, — написала в соцсетях Светлана Камбулова.

Напомним, ранее угрозу БПЛА объявили по всей Ростовской области. На данный момент воздушная опасность сохраняется.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

