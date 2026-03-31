«Мне стыдно»: Курский экс-замгубернатора Дедов прослезился во время последнего слова

В суде в своем последнем слове бывший замглавы Курской области Алексей Дедов, которого обвиняют во взятках при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной, снова признал вину и заявил, что ему стыдно. Об этом сообщило РИА Новости.
«Я признаю вину. Мне стыдно, я не отрицал содеянного. Я сразу во всем сознался, сразу сказал правду», — сказал подсудимый, попросив суд назначить ему более мягкое наказание.
Кроме того, как отметил ТАСС, во время своего последнего слова бывший областной чиновник даже прослезился.
Как писал сайт KP.RU, в ходе прения сторон в суде Курска гособвинитель попросил приговорить экс-замгубернатора Курской области к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. А также выписать штраф в размере 500 млн рублей и лишить его права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в госорганах, на 14 лет.