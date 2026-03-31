В России впервые пройдет Неделя космоса

Первая в России Неделя космоса пройдет 6−12 апреля по всей стране. В рамках мероприятия запланированы тематические занятия для школьников, просветительский марафон и другие события, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
В первый день Недели космоса, 6 апреля, будет дан старт серии научных, образовательных, творческих и культурных мероприятий, которые пройдут в регионах России. В школах проведут занятия «Разговоры о важном» по теме космоса. Просветительский марафон в Национальном космическом центре имени Первой женщины-космонавта В. В. Терешковой состоится 7 апреля.
Форум активной молодежи Роскосмоса «Команда Будущего» пройдет 8 апреля и соберет более 200 молодых сотрудников ракетно-космической отрасли. Они смогут принять участие в мастер-классах, лекциях, и проектных сессиях. Ключевым событием станет Российский космический форум 9 апреля в Национальном центре «Россия». В рамках форума запланированы пленарное заседание, панельные сессии и экспертные дискуссии.
В этот же день в прокат выйдет фильм «Моя собака — космонавт». Также 9 апреля Ассоциация кинопрокатчиков России организует в 300 кинотеатрах бесплатные показы документального фильма «Гагарин. Обнимая мир». Вечером 10 апреля на площадке VK Stadium состоится аудиовизуальное шоу «Первые в космосе. Cosmo Night».
Спортивный флешмоб «Старт к звездам» пройдет 11 апреля в 12 регионах. Главным праздником недели станет День космонавтики 12 апреля. В Государственном Кремлевском дворце состоится торжественный концерт и награждение работников отрасли.
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. По нацпроекту планируется в несколько раз нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, создать перспективные средства выведения на орбиту, перейти на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.