Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд обязал мошенников выплатить Ларисе Долиной 62 млн рублей

Певица Лариса Долина выиграла суд против мошенников, которые убедили ее продать квартиру в Хамовниках и похитили деньги. Суд обязал фигурантов дела выплатить артистке 62 млн рублей. Сама Долина сначала требовала взыскать с них 176 млн рублей, но позже снизила исковые требования до 114 млн. Адвокат Станислав Вершинин отметил, что судебные приставы обеспечат, чтобы находящиеся в колонии ответчики начали возмещать ущерб певице.

Источник: Газета.Ру

Лариса Долина выиграла суд по делу о мошенничестве с квартирой в Хамовниках. Суд обязал Анжелу Цырульникову, Дмитрия Леонтьева, Артура Каменецкого и Андрея Основу выплатить певице 62 млн рублей. При этом история с самой квартирой завершилась для артистки не в ее пользу: в декабре 2025 года право собственности на жилье в Хамовниках осталось за покупательницей Полиной Лурье.

О том, что стала жертвой мошенников, Долина рассказала летом 2024 года. По ее словам, аферисты убедили ее продать квартиру и передать им деньги. Позже суд установил, что Цырульникова, Каменецкий, Леонтьев и Основа вместе с другими неустановленными соучастниками похитили деньги певицы и лишили ее прав на недвижимость в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышала 138 млн рублей. ~Общий ущерб следствие оценило в 317 млн рублей~.

Реальные сроки по делу.

~В конце ноября 2025 года четверых фигурантов приговорили к срокам от четырех до семи лет колонии. ~

Следствие установило, что они работали в составе организованной группы и выманивали деньги у россиян по телефонным сценариям. Мошенники представлялись сотрудниками банков и силовых структур, убеждали жертв переводить средства на так называемые безопасные счета или передавать имущество якобы ради его защиты.

Наказание каждому назначили отдельно. Андрей Основа получил четыре года колонии и штраф 900 тысяч рублей. Курьер Анжела Цырульникова была приговорена к семи годам лишения свободы и штрафу в миллион рублей. Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев получили по семь лет колонии, каждому также назначили штраф в 900 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу в ноябре 2025 года, и тогда же суд признал за артисткой право требовать возмещения ущерба.

По данным SHOT, ~один из обвиняемых после этого подписал контракт с Минобороны РФ и собирался отправиться в зону СВО~.

Как певице вернут деньги.

Изначально Лариса ~Долина требовала взыскать с фигурантов 176 млн рублей, однако позже сумма иска сократилась до 114 млн~, сообщил Telegram-канал Shot. По данным источника, часть этих денег суд обязал вернуть певице еще до первого заседания.

По словам адвоката по уголовному праву Станислава Вершинина, колония не снимает с осужденных обязанности вернуть причиненный ущерб. В разговоре с aif.ru он напомнил, что закон позволяет взыскивать деньги и с тех, кто уже отбывает наказание.

«Наличие обвинительного приговора и отбывание должниками наказания в исправительном учреждении не освобождает их от обязанности возместить причиненный ущерб. Государство в лице ФССП обязано обеспечить исполнение судебного решения», — подчеркнул Вершинин.

Он объяснил, что ~дальше работает обычный механизм взыскания: пристав направляет постановление в колонию, где трудится осужденный, а бухгалтерия начинает удерживать часть зарплаты~. По закону это может быть до 50%, а в отдельных случаях — до 70%. Сначала деньги поступают на депозит ФССП, а затем переводятся тому, в чью пользу вынесено решение суда.

Этим дело не ограничивается. ~Приставы, как отметил Вершинин, должны проверить, есть ли у должников счета, недвижимость, машины и другое имущество~. Если выяснится, что активы заранее переписали на родственников, такие сделки можно оспорить в суде.

«Взыскание обращается на любое имущество должника, за исключением того, что защищено законом: единственное жилье (не в ипотеке), земля под ним, предметы обихода и деньги в размере прожиточного минимума», — уточнил Вершинин.