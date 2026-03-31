В Омске отремонтировали клиническую медико-санитарную часть № 9

Клиническую медико-санитарную часть № 9 отремонтировали в Омске. Работы проводили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Омской области.
Специалисты обновили регистратуру, комнату для раздевания и пультовую, а также привели в порядок входную группу, холл и лестничный марш. Они сделали навигацию, системы вентиляции и освещения. Для удобства пациентов кабинеты флюорографии и маммографии разместили рядом.
Также в учреждении установили новый цифровой флюорограф «Протон». Пропускная способность аппарата рассчитана на 100 человек в день, а технология позволяет получить снимки высокой точности при сниженной дозе рентгеновского излучения. Оборудование работает по принципу сканера: за несколько секунд формирует изображение легких в трех проекциях, при необходимости врач может увеличить фрагменты снимка на мониторе для детального просмотра.
«Мы долго ждали цифровой флюорограф, так как рабочие параметры прежней установки уже не соответствовали профилактическим дозам облучения. Новый аппарат обладает возможностью абсолютной четкости снимка. Это помогает врачу поставить точный диагноз, заметить малейшие изменения органов и подобрать пациенту правильное лечение», — рассказала заведующая рентгеновским отделением клинической медико-санитарной части № 9 Инна Садыкова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.